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Куза на древке (Ант)

Артикул: (АНТ)0250
Куза на древке (Ант)
Куза на древке (Ант)
Куза на древке (Ант)
Куза на древке (Ант)
Куза на древке (Ант)
Куза на древке (Ант)
Куза на древке (Ант)
Куза на древке (Ант)
Куза на древке (Ант)
Куза на древке (Ант)
Куза на древке (Ант)
Название
Цена
В наличии
Куза на древке (Ант)
9280 р
3 шт.
Количество:
9280 руб.

Реконструкция (стилизация) средневекового длиннодревкового оружия - "кузы". Западная Европа, XIV - XVI вв.

"Куза" или "коуза" (фр. couse) - европейское древковое оружие, самая простая разновидность глефы. Представляет собой ножевидный наконечник, втульчато насаженный на деревянное древко. Отличалось прямо направленным остриём и отсутствием дополнительных элементов.
Одно из первых изображений кузы можно встретить ещё в "Библии Мациевского" (Франция, середина XIII века), но наибольшую популярность она завоевала в XV веке, когда после битвы при монастыре Св. Якоба швейцарцы, служившие французскому королю, стали вооружаться этим оружием поголовно. Так, кузы появляются на миниатюре XV века Жана Фуке из собрания Бретано во Франкфурте и изображенные в lit de justice Карла XII Вандомского 1458 года. Другой пример их употребления встречается в рукописи XV века Jouvencel из Национальной библиотеки в Париже. В начале XVI века в Испании куза становится оружием лейб-гвардии Филиппа I. С этого времени они беспрерывно используются телохранителями при габсбургском и большинстве немецких дворов, а также в Польше и Венгрии.

Материал: сталь 65Г (закалка).

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Тэги: XIII век, XIV век, XV век, XVI век, XVII век, Германия, Западная Европа, ИСБ (HMB), Реконструкция (версия), Франция, Швейцария
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