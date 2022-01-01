Куза на древке (Ант)

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Реконструкция (стилизация) средневекового длиннодревкового оружия - "кузы". Западная Европа, XIV - XVI вв.
"Куза" или "коуза" (фр. couse) - европейское древковое оружие, самая простая разновидность глефы. Представляет собой ножевидный наконечник, втульчато насаженный на деревянное древко. Отличалось прямо направленным остриём и отсутствием дополнительных элементов.
Одно из первых изображений кузы можно встретить ещё в "Библии Мациевского" (Франция, середина XIII века), но наибольшую популярность она завоевала в XV веке, когда после битвы при монастыре Св. Якоба швейцарцы, служившие французскому королю, стали вооружаться этим оружием поголовно. Так, кузы появляются на миниатюре XV века Жана Фуке из собрания Бретано во Франкфурте и изображенные в lit de justice Карла XII Вандомского 1458 года. Другой пример их употребления встречается в рукописи XV века Jouvencel из Национальной библиотеки в Париже. В начале XVI века в Испании куза становится оружием лейб-гвардии Филиппа I. С этого времени они беспрерывно используются телохранителями при габсбургском и большинстве немецких дворов, а также в Польше и Венгрии.
Материал: сталь 65Г (закалка).
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Или вам нужно больше, чем есть у нас на складе?
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Вы можете заказать у нас изготовление данного товара!.